دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحت عنوان "تعرف على المشروع الإسرائيلي الواعد لتغيير ملامح المنطقة"، نشرت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية"، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، فيديو على موقع "فيسبوك" يتحدث عن المشروع.

وكتبت "إسرائيل تتكلم بالعربية"، الإثنين، أن "مشروع سكك السلام الإقليمي الذي طرحه وزير المواصلات والنقل الإسرائيلي يسرائيل كاتس في سلطنة عمان يحمل في طياته منافع جسيمة لدول المنطقة اقتصادية وأمنية، ناهيك عن تعزيز محور الاعتدال".

واستعرض الفيديو المنشور ملامح المشروع وأهدافه وما يرتكز عليه، فقد جاء بين المكتوب بلقطاته أن "سككا حديدية لسلام إقليمي هي مبادرة رائدة لربط البحر الأبيض المتوسط بواسطة القطار بالخليج".

ويرتكز المشروع على فكرتين لخصهما الفيديو في أن "إسرائيل كجسر بري والأردن كمركز نقل إقليمي"، فيما ستكون شبكة السكك الحديدية الإقليمية مختصة بـ"نقل البضائع والمسافرين".

ووفقا لما قدمه الفيديو فإن "حركة البضائع في الطريق البري بالقطار تلتف على المخاطر الأمنية في مضيق هرمز وباب المندب" و"من الناحية الاستراتيجية، فإن المبادرة من شأنها أن تعزز محور الدول المعتدلة في المنطقة".