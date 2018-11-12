(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه عزز قواته بالقرب من قطاع غزة، بعد تصعيد عنيف، مساء الأحد، أدى إلى مقتل جندي إسرائيلي، وقائد عسكري من حركة حماس.

وأسفر تبادل إطلاق النار عن مقتل 6 فلسطينيين آخرين وإصابة ضابط إسرائيلي آخر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الجندي المتوفى هو "المقدم م."، موضحا أنه قُتل خلال "نشاط تشغيلي" في غزة. وقد قدم معلومات إضافية قليلة عن العملية.

واشتبكت "قوة خاصة" إسرائيلية مع كتائب عز الدين القسام في مدينة خان يونس، وذلك بعد أن قامت القوة الإسرائيلي باغتيال القيادي نور بركة، وقد تبع ذلك قصف إسرائيلي أدى لمقتل عدد من الفلسطينيين، وفقا لبيان صادر عن كتائب عز الدين القسام.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي الجنرال رونين مانليس عبر وسائل الإعلام الاجتماعية إن الجنود كانوا في "وضع معقد للغاية". وقال المتحدث باسم الجيش الأمريكي جوناثان كونريكوس لـ CNN إن هذه العملية جزء من "جهد واسع ومتواصل ومتفاني" من الجيش الإسرائيلي، لكنه لم يذكر ما إذا كان ذلك يشمل عمليات أخرى داخل غزة.

وحتى وقت مبكر من صباح الاثنين، قال الجيش الإسرائيلي إنه تم تحديد 17 عملية إطلاق صاروخ من غزة إلى إسرائيل. وقام نظام الدفاع الجوي بالقبة الحديدية باعتراض ثلاث عمليات إطلاق. فيما أﻏﻠﻘﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻏﺰة وأﺻﺪرت ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻴﻂ ﻏﺰة.

وفي حسابه على موقع "تويتر"، كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي قطع زيارته إلى باريس جراء العمليات: "أحني رأسي حدادا على سقوط المقدم م. الذي كان مقاتلا مجيدا، وسقط هذه الليلة في العملية التي قام بها جيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة. يوما ما سيتم الكشف عن بطولاته. المواطنون الإسرائيليون مدينون له بالعرفان الكبير".

وأضاف نتنياهو، الإثنين: "عملت قواتنا هذه الليلة ببطولة وشجاعة. أؤدي التحية للمقدم م. ولأسرته ولرفاقه في السلاح. طيب الله ذكراه".