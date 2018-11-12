مقتل قيادي في كتائب القسام بخان يونس.. وصافرات إنذار في إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اشتبكت "قوة خاصة" إسرائيلية مع كتائب عز الدين القسام في مدينة خان يونس، وذلك بعد أن قامت القوة الإسرائيلي باغتيال القيادي نور بركة، وقد تبع ذلك قصف إسرائيلي أدى لمقتل عدد من الفلسطينيين، وفقا لبيان صادر عن كتائب عز الدين القسام.

ونشرت الكتائب بيانا عبر موقعها الرسمي قالت فيه إن قوة إسرائيلية توغلت بعمق 3 كيلومترات داخل مدينة خان يونس، وقامت باستهداف القيادي بركة، قبل أن تشتبك معها مجموعة من كتائب القسام، ويتبع ذلك قصف إسرائيلي أدى لمقتل عدد من الفلسطينيين.

بالمقابل، أكد جيش الدفاع الإسرائيلي حدوث اشتباكات بين دورية إسرائيلية والكتائب خلال "نشاط أمني" في قطاع غزة، ونفى أن يكون قد تم اختطاف أحد عناصر الدورية.

وأعلن جيش الدفاع الإسرائيلي دوي صافرات الإنذار في منطقة إشكول الإدارية ومركزها مدينة بئر السبع، في الجزء الجنوبي من إسرائيل دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.