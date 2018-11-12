محمد بن راشد يأمر بتسيير جسر جوي لتقديم مساعدات عاجلة إلى الأردن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بـ"تسيير جسر جوي لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين من جراء الفيضانات القوية التي ضربت أجزاء من الأردن خلال الأيام القليلة الماضية".

جاء ذلك بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر".

ووفقا لما جاء على موقع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فإنه "على الفور وتنفيذاً لأمره، قامت حرمه الأميرة هيا بنت الحسين، رئيسة مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، بالإشراف على تجهيز طائرتين للنقل الجوي من طراز جامبو 747 وهيركيوليزC130، وتحميل نحو 60 طناً من المساعدات الإنسانية والتوجه إلى الأردن حاملتين الإمدادات اللازمة لمواجهة مثل هذه الأزمات الطارئة متضمنة مواد للإعاشة وإمدادات طبية ومواد غذائية وخيام وغيرها من التجهيزات الضرورية لمساعدة المتضررين من الفيضانات القوية التي تأثرت بها المملكة الاردنية الهاشمية".

وتوّلت الأميرة هيا بنت الحسين "متابعة مختلف مراحل تجهيز وشحن المواد الإغاثية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية المحلية والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، حيث تهدف المساعدات إلى التخفيف من معاناة العائلات التي غمرت المياه منازلهم وتوفير مواد الإعاشة الأساسية لمساعدتهم على تخطي هذه الأزمة".

وقد أكدت "مواصلة العمل والتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية في المملكة ومراقبة تطورات الأوضاع على الأرض لتقييم مدى الحاجة لاتخاذ المزيد من التدابير للمساعدة على مواجهة الأزمة الطارئة التي يمر بها الاْردن".

وضربت السيول الأردن قبل أيام وأودت بحياة 12 شخصا بينهم غطاس، وإصابة 14 آخرين.

وجاء ذلك بعد حوالي أسبوعين فقط، من فاجعة شبيهة في منطقة البحر الميت أودت بحياة 21 شخصيا أغلبهم من طلاب المدارس.