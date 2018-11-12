بعد لقائه بوزير خارجية بريطانيا.. الشيخ محمد بن زايد يستقبل جون بولتون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، الإثنين.

ووفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للشيخ محمد بن زايد على تويتر، فإن الطرفان بحثا سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان ولي عهد أبوظبي قد استقبل في وقت سابق الإثنين، وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، بعد قدوم الأخير من السعودية، ولقائه بالملك سلمان بن عبد العزيز ووزير خارجيته عادل الجبير، كما أن هانت كان قد قال إنه سيلتقي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قبل التوجه إلى الإمارات.

وكشف وزير الخارجية البريطاني أنه ناقش مع الملك سلمان ووزير خارجيته عدة قضايا، أبرزها مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، والحاجة لوقف الحرب في اليمن.