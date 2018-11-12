أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن أمريكا ستعاقب المسؤولين عن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، كما شدد مجددا على ضرورة إيقاف الصراع المسلح في اليمن والبحث عن حل سلمي، وذلك خلال حديثه مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وفقا لبيان نشرته الخارجية الأمريكية، الأحد.

وجاء في بيان الخارجية الذي نسب للمتحدث باسمها، هيثر نويرت: "تحدث وزير الخارجية، مايك بومبيو، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وشدد على أن أمريكا ستحاسب جميع المشاركين بقتل جمال خاشقجي".

وكشفت الخارجية الأمريكية في بيانها أن بومبيو والأمير محمد بن سلمان تطرقا إلى أزمة اليمن، إذ جدد وزير الخارجية الأمريكي مطالبات واشنطن بإيقاف الحرب في اليمن وجمع كافة الأطراف على طاولة الحوار من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية عبر المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث.

يذكر أن التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن والقوات الموالية له، يخوضون معارك عنيفة مع الحوثيين من أجل السيطرة على مدينة الحُديدة ومينائها الاستراتيجي.