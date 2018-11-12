كتائب القسام تصدر تحذيرا للجيش الإسرائيلي: سنزيد "عمق وكثافة" الهجوم

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أصدر الجناح العسكري حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية، حماس، كتائب عز الدين القسام، تحذيرا لجيش الدفاع الإسرائيلي، هدد فيه بزيادة عمق وكثافة قصفه لإسرائيل في حال استمرار "العدوان المبالغ فيه" من الجانب الإسرائيلي على غزة.

وقالت كتائب عز الدين القسام، إنها تريد أن توضح أن الهجوم الصاروخي الذي شنته الإثنين، يأتي ردا على "الجريمة الشنيعة" التي قامت بها قوة خاصة إسرائيلية، الأحد، وفقا للكتائب.

وأشارت الكتائب إلى أن العملية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 7 فلسطينيين من ضمنهم القيادي القسامي، نور بركة، بالإضافة إلى مقتل ضابط إسرائيلي.

وقد شنت الحركة هجوما صاروخيا عنيفا على إسرائيل، الإثنين، أدى لإصابة 11 إسرائيليا، بحصيلة غير نهائية، لكن الصواريخ كانت قصيرة المدى، إذ كان أبعد موقع تم استهدافه هو مدينة عسقلان.

وتأتي هذه التهديدات من قبل حماس بزيادة "عمق وكثافة" القصف لتفتح باب التكهنات أمام إمكانية استهداف تل أبيب والتي تبعد 70 كيلومترا، أو القدس التي تبعد 80 كيلومترا، ما سيشكل تصعيدا خطيرا بالنسبة لإسرائيل.