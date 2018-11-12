ترودو: المخابرات الكندية استمعت إلى "تسجيل خاشقجي"

(CNN)-- قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الإثنين، إن المخابرات الكندية استمعت إلى التسجيل الخاص بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشيرا إلى أنه لم يقم بذلك الأمر.

وعندما سئل خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الفرنسية باريس، حول سماع المخابرات الكندية التسجيل، فأكد ذلك مرتين. وقال إنه لم يسمع بنفسه التسجيلات.

كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد قال إن بلاده قدمت تسجيلات تتعلق بقضية مقتل خاشقجي، لكل من السعودية وأمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا.

وفي الوقت الذي لم يقدم فيه أردوغان تفاصيل حول طبيعة هذه التسجيلات أو ما تحتويه، قال في تصريحات له قبيل مغادرته إلى فرنسا: "القتَلة هم بالتأكيد بين الأشخاص الـ15 أو الـ18 وليس هناك داعٍ للبحث عنهم في أي مكان آخر".

وتابع، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "الأشخاص الـ15 يعرفون بالتأكيد من هو القاتل أو القتلة، والحكومة السعودية قادرة على الكشف عن ذلك"، داعيا المملكة لتقديم إجابات لما حصل لجثة خاشقجي.

يشار إلى أن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قال في تصريحات سابقة إن بلاده "تمتلك أدلة" تتعلق بمقتل خاشقجي، مضيفا أن "بعض الأدلة لم يتم الكشف عنها، وأنها (تركيا) أطلعت فقط الدول التي تريد معرفة هذه الأدلة"، مؤكدا أنه "سيتم اطلاعها على الرأي العام بعد نهاية التحقيقات".