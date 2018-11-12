تركيا ترفض اتهامات فرنسية بـ"التلاعب السياسي" في قضية خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعربت الرئاسة التركية، الإثنين، عن رفضها لتصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان التي اعتبر فيها أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمارس "لعبة سياسية"، في قضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخرالدين ألتون إن "اتهام وزير الخارجية الفرنسي لرئيس جمهوريتنا بالتلاعب السياسي أمر غير مقبول"، وأضاف: "لولا مساعي تركيا الحازمة لتمت التغطية على حادثة مقتل جمال خاشقجي منذ زمن"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وأكد ألتون أن "تركيا تواصل جهودها من أجل كشف كل تفاصيل جريمة جمال خاشقجي بما فيها الآمر بارتكاب الجريمة". وتابع بالقول إن "كان التواصل مقطوعا بين المؤسسات الفرنسية فهذه مشكلة فرنسية وليست تركية"، على حد تعبيره.

وكان أردوغان أعلن، الأحد، أن أنقرة سلمت تسجيلات مرتبطة بمقتل خاشقجي إلى السعودية والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وحلفاء آخرين.

بينما قال وزير الخارجية الفرنسي، في مقابلة بثتها قناة "France 2"، الإثنين، إنه ليس على علم بأي معلومات نقلتها أنقرة. وبسؤاله عن تصريحات أردوغان، قال لو دوريان إنه قد يكون "يمارس لعبة سياسية في ظل هذه الظروف".

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الإثنين، إن المخابرات الكندية استمعت إلى التسجيل الخاص بمقتل خاشقجي، مشيرا إلى أنه لم يستمع إلى التسجيلات بنفسه.