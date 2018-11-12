(CNN)-- سيقوم وزير الخارجية البريطاني جرمي هانت بزيارة إلى السعودية، الإثنين، لحث القادة على إنهاء الحرب في اليمن والتعاون مع التحقيق التركي في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وسيكون هانت أول وزير بريطاني كبير يزور المملكة العربية السعودية منذ مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول بتركيا منذ أكثر من شهر.

وسيلتقي هانت مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وابنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

وفي حديثه قبل رحلته، قال هنت: "نشجع السلطات السعودية على التعاون الكامل مع التحقيق التركي في وفاته، حتى نحقق العدالة لعائلته".

وأضاف: "يظل المجتمع الدولي متحداً في الرعب والغضب من القتل الوحشي لجمال خاشقجي".

كما سيسافر وزير الخارجية البريطاني إلى الإمارات العربية المتحدة في محاولة لتعزيز الدعم لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن. وقال هانت: "إن التكلفة الإنسانية للحرب في اليمن لا تحصى: فمع ملايين المشردين والمجاعة والأمراض وسنوات من إراقة الدماء، فإن الحل الوحيد هو الآن قرار سياسي بتجنيب السلاح ومتابعة السلام".

على صعيد متصل، أفادت وكالة الأنباء السعودية، الإثنين، بأن الأمير محمد بن سلمان التقى المبعوث الخاص لرئيسة وزراء بريطانيا سايمون ماكدونالد. وجرى خلال اللقاء "استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين".

وحضر اللقاء، الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير السعودية لدى المملكة المتحدة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير، وسفير بريطانيا لدى المملكة سايمون كوليس.