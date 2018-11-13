دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ "حكم القتل حدا" بحق مواطن سعودي لأسباب عديدة من بينها "خروجه على ولي الأمر" و"مبايعته لتنظيم داعش الإرهابي"، حسب وكالة الأنباء السعودية.

ونقلت الوكالة بيان وزارة الداخلية السعودية، حيث أفادت بأنه تم "تنفيذ حكم القتل حداً بحق سعد بن راضي العنزي – سعودي الجنسية – بحائل لخروجه على ولي الأمر وتكفيره له ولرجال الأمن ومبايعته لتنظيم داعش الإرهابي".

وأشارت إلى قيام سعد العنزي بـ"ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية منها استدراج ابن عمه إلى منطقة صحراوية وقتله وكذلك قتله لمواطن ورجل أمن".

ووفقا لما جاء على وكالة الأنباء السعودية، فقد أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن العنزي "اشترك في قتل رجل أمن أخر، ومقاومته لرجال الأمن"، لافتة إلى أن سلطات الأمن "تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم وبإحالته على المحكمة الجزائية المتخصصة، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة، وأن يكون ذلك بقتله".

وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى "تأييد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا"، مضيفة أنه "صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".

وتابعت: "تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني سعد بن راضي العنزي - سعودي الجنسية، الثلاثاء، بمدينة حائل بمنطقة حائل".

وشددت وزارة الداخلية السعودية على أنها "تؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم"، محذرة في الوقت ذاته "كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره"، حسب وكالة الأنباء السعودية.