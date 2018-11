View this post on Instagram

وقد صدّقتِ الأيامُ على صحّةِ نهجِنا. فما تغيَّرنا ولا غيَّرنا – موزا بنت ناصر . ‏“Time has only served to validate our principles and approach. We remain unchanged.” - MbN . ‏#SidraMedicine #CelebrateSidra #QatarFoundation #Healthcare #Health #Qatar ‏‎‫#الرعاية_الصحية #الصحة #مركز_سدرة_للطب #سدرة_للطب #الاحتفال_بسدرة #مؤسسة_قطر #قطر‬