دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رأت الشيخة موزا بنت ناصر، والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، أن قطر "لا تتعدى" على أمن واستقرار الآخرين، ولا تتعامل مع القضايا بـ"معايير مزدوجة"، على حد تعبيرها.

وقالت الشيخة موزا، في كلمة خلال افتتاح مركز "سدرة" الطبي بحضور زوجها أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة، إن "العارفين بقطر وقيادتها وشعبها، يعرفون أننا ندرك جيدا معنى التنمية بمفهومها الشامل، وفي سياق هذا الإدراك كان ولا يزال عمل جماعي ومتكامل من أجل تشييد صروح التقدم، بما يضمن لدولة قطر مكانا في مستقبل لا يرتاده سوى المستقبليين".

وأضافت: "ما كان لكل ذلك أن يتحقق لولا الرؤية السديدة لقيادة البلاد، ودعمها لهذه المشاريع التنموية، التي تلتقي في أهدافها مع غايات رؤية قطر الوطنية 2030".

واعتبرت الشيخة موزا أن "التنمية المستدامة، وخصوصا التنمية البشرية، هي التي تؤمن للبلاد أمنها واستقرارها ورفاهيتها، في زمن أضحى فيه التعدي على أمن واستقرار ورفاهية الآخرين، من القضايا التي تتحكم بها المعايير المزدوجة ولعبة المصالح".

وقالت: "أما نحن فقد حرصنا دائما على ألا نكون أيا من الاثنين، لا نتعدى ولا نحتكم لازدواجية المعايير. ومن قبل ومن بعد، لا يشغلنا سوى التمكين العلمي والبحثي والبشري لاستكمال شروط النهضة"، مضيفة: "وقد صدقت الأيام على صحة نهجنا، فما تغيرنا ولا غيرنا".