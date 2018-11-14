"التحالف" يعلن سقوط صاروخ "حوثي" في البحر كان يستهدف ميناء الحديدة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رصدت منظومة الدفاع الجوي للتحالف العربي بقيادة السعودية "سقوط صاروخ باليستي في البحر أطلقته مليشيا الحوثي الموالية لإيران باتجاه ميناء الحديدة"، وفقا لما أعلنت عنه وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، الأربعاء.

ووفقا لما جاء على وكالة الأنباء الإماراتية فإن "ذلك استمرارا لجرائمها وأعمالها التخريبية بالحديدة، في تحد واضح للأعراف والقوانين الدولية التي تجرم استهداف المنشآت المدنية في أوقات الحروب".

وجاء حديث الوكالة عن "مليشيا الحوثي"، لافتة إلى أنها "أطلقت الصاروخ الباليستي من مديرية الصليف مستهدفة ميناء الحديدة وذلك عقب هزائمها المتلاحقة داخل المدينة و السيطرة على مواقع هامة من قبضة مسلحيها".

وتابعت: "يأتي قصف ميليشيا الحوثي العشوائي للمنشآت الحيوية داخل الحديدة بعد سقوط أعداد كبيرة من عناصرها في جبهة الساحل الغربي لليمن ما بين قتيل و أسير على يد قوات المقاومة اليمنية"، حسب ما نقلته عبر موقعها الإلكتروني.