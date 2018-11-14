البرادعي يخاطب إسرائيل والعالم عن "السبب الرئيسي" للتطرف في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خاطب الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، "إسرائيل والعالم" بشأن التطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، محددا من وجهة نظره "السبب الرئيسي" الذي يدفع نحو "التطرف" في المنطقة.

وفي تغريدة نشرها البرادعي، في حسابه على "تويتر"، قال: "هل ستفهم إسرائيل والعالم معها يوماً ما أن الاحتلال ومعاملة الفلسطينين معاملة العبيد هما السبب الرئيسي للتطرف فى المنطقة مهما حاولوا الإنكار".

وأضاف البرادعي: "هل ستتذكر الأنظمة العربية يوماً ما أن هناك شعباً يُدعى الشعب الفلسطيني له حقوق تُغتصب يومياً أمام أعيننا أم أنها أصيبت بزهايمر إنتقائي!"، وفقا لتعبيره.