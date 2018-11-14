أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد سفير إيران لدى بريطانيا، حميد بايدنجاد، أن إعفاء أمريكا لثماني دول من العقوبات التي فرضتها أمريكا على طهران يثبت أن واشنطن فشلت بالحصول على إجماع بشأن العقوبات.

وقال السفير الإيراني في مقابلة حصرية مع CNN: "لقد بدأوا بشن حرب نفسية لإخافة شعبنا ولتخريب اقتصادنا، ولكننا توصلنا تدريجيا إلى طرق تضمن لنا الاستمرار بتصدير النفط".

وشدد بايدنجان على أن طهران لم تغير سلوكها كرد فعل على العقوبات الأمريكية، وأشار إلى أن أمريكا فرضت شروطا كانت تعلم أن تطبيقها مستحيل من الجانب الإيراني، لافتا إلى أن السياسة الأمريكية غير متماسكة.

وأوضح السفير الإيراني وجهة نظره قائلا إن أمريكا تحولت من سياسة عدم السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم ضمن برنامجها النووي إلى الاعتراف بأن إيران تخصب اليورانيوم إلى مستوى ما، ثم عادت واشنطن مرة أخرى لتعود إلى عدم السماح لطهران بالتخصيب، مشيرا إلى أن ذلك "مستحيل".