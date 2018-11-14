دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتسيير شحنة ثالثة من المساعدات الإنسانية لإغاثة المتضررين من السيول التي ضربت بعض مناطق الأردن، وذلك بعد أن تم تسيير شحنتين خلال الأيام الماضية لإعانة المتضررين، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لإمارة دبي.

بدورها، قالت الأميرة هيا بنت الحسين، زوجة محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي، إنها تشرف على "الجهود المبذولة من أجل مساعدة الأسر والعائلات الأردنية التي تضررت جراء الفيضانات، وتقديم كافة أشكال المساعدة الممكنة للتخفيف عن كاهلهم، بما في ذلك متابعة سير عملية شحن المواد الإغاثية وتأكيد وصولها في أسرع وقت ممكن من خلال المدينة العالمية للخدمات الإنسانية وبالتعاون مع السلطات الأردنية"، حسب البيان.

وأضاف البيان أن هذه هي الشحنة الثالثة من "المساعدات العاجلة" التي يأمر بها الشيخ محمد بن راشد "في أقل من 48 ساعة، إذ وصلت إلى العاصمة الأردنية عَمَّان صباح اليوم (الثلاثاء) الشحنة الثانية من المواد الإغاثية متضمنةً 85 طناً من المستلزمات الأساسية للإعاشة على متن طائرة من طراز بوينغ 747، بمساهمة من الهلال الأحمر الإماراتي".

وكشف البيان أنه تم بالفعل توزيع 58 طناً من المعونات "للتخفيف عن كاهل من تضرروا جراء الفيضانات، حيث تولى عملية التوزيع "المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات" في الأردن، بإشراف سمو الأمير علي بن الحسين ومتابعة شخصية من سموه لعمليات تسلُّم شحنات الإغاثة وكذلك تنسيق عمليات توزيع المعونات على مستحقيها من العائلات والأسر والأفراد المتأثرين بهذه الظاهرة الطبيعية الطارئة"، وفقا للبيان.