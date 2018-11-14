أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – طالب وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بإجراء انتخابات مبكرة، وعبر عن أمله بأن تتفق جميع الأحزاب المشاركة في حكومة الائتلاف على تاريخ بدء الاقتراع بحلول الأحد كحد أقصى كما انتقد صفقة الـ15 مليون دولار التي مرت من قطر إلى حركة حماس عبر إسرائيل معتبرا أنها ووقف إطلاق النار كانا بمثابة "استسلام للإرهاب"، وذلك في كلمة ألقاها وأعلن فيها استقالته من منصبه الأربعاء.

وقال لبيرمان إن الاتفاق على وقف إطلاق النار وتحويل مبلغ 15 مليون دولار من قطر إلى حماس عبر إسرائيل، كانت بمثابة "الاستلام للإرهاب".

ورأى وزير الدفاع المستقيل أن الرد الإسرائيلي على إطلاق حماس 400 صاروخ على أراضيها مطلع الأسبوع الجاري كان "غير كاف" وأظهر ضعف إسرائيل، وحذر من أن ينتقل هذا الضعف إلى "مضامير أخرى"، في إشارة إلى إيران وحزب الله اللبناني.

وعن المساعدة المالية القطرية، والتي اعترف بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كانت بمثابة تمويل الإرهابيين، وأشار إلى أن المال قد وُزع على من كانوا يواجهون إسرائيل على الشريط الحدودي، في إشارة إلى الاشتباكات التي اندلعت بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين على السياج الحدودي خلال مارس/أذار الماضي.

وكانت قطر قد أرسلت مبلغ 15 مليون دولار في 3 حقائب إلى قطاع غزة عبر إسرائيل، الخميس الماضي، وقد تولى توصيل المبلغ، المبعوث القطري إلى القطاع.