أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، بوجه الانتقادات الشديدة التي يتعرض لها، وأشار إلى أن بعض القرارات المصيرية يجب أن تتخذ ضد الرغبة العامة.

وقال نتنياهو خلال إحيائه ذكرى ولادة أول رئيس وزراء إسرائيلي، ديفيد بن غوريون: "لا يختار القائد الطرق السهلة"، وأضاف قائلا: "القائد هو الذي يتصرف بالطريقة الصحيحة حتى وإن كان الخيار صعبا، عليه أحيانا أن يقف ويواجه الانتقاد في الظروف الحساسة والملفات التي لا يمكن إطلاع المواطن الإسرائيلي عليها".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "أعداؤنا تضرعوا للحصول على وقف لإطلاق النار وهم يعلمون السبب جيدا"، وتابع: "أنا وأجهزة الأمن، نرى الصورة الكاملة لأمن إسرائيل ولا يمكنني أن أشاركها مع الشعب".

وبعد تقارير نشرتها الصحافة الإسرائيلية عن موافقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية بالإجماع على وقف إطلاق النار، رفض وزيرا الدفاع والتعليم القرار وطالبا بتوجيه ضربة أقسى لحماس.

وكان قد أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، في مؤتمر صحفي، عقده الأربعاء، استقالته من الحكومة على خلفية اتفاق التهدئة مع حماس.