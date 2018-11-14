رسالة "مؤثرة" من الأميرة هيا بنت الحسين إلى الأمير علي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر الأمير علي بن الحسين، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، رسالة وجهتها له أخته الأميرة هيا بنت الحسين تعبر فيها عن تضمانها معه ومع الشعب الأردني جراء الأحوال الجوية السيئة التي عصفت بالأردن مؤخرا، وتسببت بسقوط ضحايا وخسائر مادية.

واستذكرت الأميرة هيا خلال الرسالة الظروف المناخية الصعبة التي أسفرت عن خسارتها والأمير علي والدتهما الملكة علياء زوجة الملك الحسين التي توفيت في 9 فبراير/شباط من عام 1977 إثر سقوط مروحيتها بفعل الأحوال الجوية السيئة أثناء عودتها من منطقة الطفيلة.

وقالت الأميرة هيا في الرسالة: "أخي الحبيب علي، تعرف جيدا ان الحالة الجوية الصعبة التي يتعرض لها وطننا الغالي الاْردن، ليست غريبة علينا أبداً، فقد عرفنا هذه الأجواء وعايشناها جيدا أنا وأنت في طفولتنا".

وأضافت قائلة: "فأنت تذكر معي جيدا، بأن أهلنا وعزوتنا في الجنوب، وقفوا معنا، عندما اختطفت العواصف والرياح والأمطار والدتنا الحبيبة علياء في الطفيلة".

وتابعت الأميرة هيا قائلة: "وكلي ثقة بأنك لن تقصر أبداً في بذل ما باستطاعتك لحماية الأهل في الجنوب من قسوة الطبيعة والضيقات ومن صعوبة فقدان عزيز، كما عانينا نحن".

وأوصت الأميرة أخيها قائلة: "وعليه... فإنني أوصيك يا علي، وكذلك إخواني وأخواتي، أوصيكم جميعا بغيابي، بالجنوب الغالي علينا جميعا"، على حد تعبيرها.

وأضافت زوجة حاكم دبي وابنة الملك حسين: "أخوتي.. لقد تربينا جميعا على عشق الاْردن، وجمال طبيعته.. والوطن الآن يمر بحالة جوية صعبة، ولكننا نقف معا صفا واحداً لنحمي بعضنا البعض من كل الظروف القاسية والضيقات".

وختمت الأميرة هيا رسالتها قائلة: "أيها الأحباء... سيبقى الاْردن الغالي وأهلي وعشيرتي في بالي وفكري وفي صلاتي أولا، وسوف ألبي النداء ما حييت"، حسب تعبيرها.