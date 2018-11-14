بشار الأسد يستقبل رهائن السويداء المحررين دون ظهور زوجته

(CNN)-- استقبل الرئيس السوري، بشار الأسد، الثلاثاء، المواطنين المختطفين في ريف مدينة السويداء ممن تم تحريرهم من قبل الجيش السوري في أواخر الشهر الماضي من تنظيم داعش الإرهابي، حيث اختطفهم في يوليو/ تموز الماضي.

سيدة سوريا الأولى، أسماء الأسد، لم تشارك في هذا الاستقبال.

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وهنأ الأسد الرهائن المحررين وعائلاتهم بتحريرهم من "مخالب الإرهاب"، معربًا عن ثقته في أن جريمة اختطافهم ستجعلهم أقوى، رغم وحشية التنظيم.

من جانبهم شكر الرهائن المحررون الرئيس السوري لمتابعته غير المنقطعة لتفاصيل عملية تحرير أهالي السويداء المختطفين، مقدرين في الوقت ذاته أفراد الجيش الذين قدموا تضحيات في سبيل ذلك.