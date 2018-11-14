بعد فراغ لعامين.. ترامب يرشح قائدا عسكريا لمنصب سفير بالسعودية

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رشح الجنرال المتقاعد جون أبي زيد القائد الأسبق للقيادة المركزية بالجيش الأمريكي، لمنصب سفير الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية، بعد فراغ المنصب لحوالي عامين.

ويحتاج ترشيح أبي زيد إلى موافقة مجلس الشيوخ لشغل المنصب الشاغر منذ يناير/ كانون الثاني عام 2017. ويأتي ترشيحه في وقت حرج للعلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والمملكة، إذ ما زال البيت الأبيض والكونغرس يدرسان الرد على مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.

وتقاعد أبي زيد من الجيش الأمريكي بعد خدمة استمرت 34 عاما، وفقا لموقع القيادة المركزية الأمريكية، التي تولى رئاستها بين عامي 2003 و2007 خلال الغزو الأمريكي للعراق. وكان أبي زيد يشرف على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي وآسيا الوسطى.

ويعد أبي زيد أحد القيادات العسكرية الأمريكية البارزة، ونال العديد من الأوسمة والميداليات العسكرية خلال خدمته بالجيش الأمريكي. وبعد تقاعده، عمل في عدة مراكز بحثية كما أدار شركة "JPA" للاستشارات الاستراتيجية الدولية.