وزير الخارجية التركي عن مقتل خاشقجي: إجراء تحقيق دولي بات شرطا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن إجراء "تحقيق دولي" في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "بات شرطا".

وقال وزير الخارجية التركي: "نرى أن إجراء تحقيق دولي بات شرطًا (بقضية مقتل خاشقجي)"، حسب وكالة الأناضول التركية (الرسمية).

ويأتي تصريح أوغلو، الأربعاء، بعدما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التسجيل الصوتي لقتل خاشقجي كان "كارثة حقيقية" صدمت "ضابط المخابرات السعودية" الذي سمعه، حسبما أفادت صحيفة "صباح" الموالية للحكومة التركية، الثلاثاء.

وصرح أردوغان للصحفيين أنه عند سماعه التسجيل، قال ضابط المخابرات السعودي: "أعتقد أنهم كانوا تحت تأثير الهيروين. فقط شخص يتعاطى الهيروين سيفعل مثل هذا الشيء".