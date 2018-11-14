إسطنبول، تركيا (CNN) – ألغت محكمة تركية حكم تجريم صحفية سابقة في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بتهمة نشر "معلومات مضللة تخدم الإرهاب"، بناء على أسس إجرائية، وفقا لما ذكرته الصحيفة والصحفية.

ويأتي إلغاء الحكم بعد أكثر من عام على إنفاذه، إذ كانت قد وجهت تهمة "نشر المعلومات المضللة لخدمة الإرهاب" لآيلا البيرق، في أكتوبر/تشرين أول من عام 2017، خلال تغطيتها لأحداث التمرد المسلح للأكراد.

وقالت البيرق لـCNN: "ما كان يجب أن تفتح هذه القضية من البداية، لقد أُفرج عني، لكن المحكمة لم تلغ حكمها ضدي لأسباب تتعلق بحرية الصحافة، بل لأسباب إجرائية، هناك قضايا أخرى لأناس آخرين لاتزال سارية".

وأضافت الصحفية في تصريحات لوول ستريت جورنال: "أتمنى ألا يكون الإفراج عني جزءا من حملة العلاقات العامة التي تقودها تركيا من أجل إنقاذ صورتها أمام الغرب".

بدوره، أكد رئيس تحرير الصحيفة الأمريكية أن القرار جاء "متأخرا جدا" وأشار إلى أن الحكم الذي صدر بحق بيرق، بسبب تقرير "متوازن وموضوعي" لم يكن عادلا.