الجبير: لا علاقة لولي العهد السعودي بمقتل خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الخميس، إنه "لا علاقة" لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وجاء تصريح الجبير، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة السعودية الرياض، في أعقاب المؤتمر الذي عقدته النيابة العامة السعودية بشأن مقتل خاشقجي لكشف ملابسات الحادث.

وأوضح الجبير: "100٪ ولي العهد لا علاقة له بهذه القضية. في الواقع، قال مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة هذا. وهذه عملية مارقة".

ولفت إلى أن "هؤلاء الأفراد كانوا يتجاوزون سلطتهم ويتجاوزون ولايتهم، وقد ارتكب هؤلاء الأفراد خطأ فادحًا، وسوف يدفعون ثمناً مقابل هذا الخطأ. وقضيتهم ستنظر أمام المحكمة".

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ويرى الجبير أن "هناك حملة شرسة ضد السعودية في الإعلام القطري وكذلك التركي" فيما يتعلق بتناول قضية مقتل خاشقجي.

ولفت الجبير إلى أن بلاده أرسلت "ثلاث مذكرات" إلى الجانب التركي بشأن قضية مقتل خاشقجي و"ننتظر الرد"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "المتهمين والمجني عليه سعوديون والحادثة وقعت على أراضٍ سعودية".

وشدد على أن "التحقيق في قضية خاشقجي مستمر، ونرفض تدويل القضية"، مشددا على أن بلاده "ترفض أي محاولة لتسييسها".

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كانت النيابة السعودية قد أعلنت، في وقت سابق الخميس، أن أمر استدعاء خاشقجي، أصدره نائب رئيس الاستخبارات في المملكة، وأن أمر قتلة أصدره قائد فريق الاستدعاء الذي أرسل إلى القنصلية في تركيا، لافتا إلى أن فريق الاستدعاء مقسم لتفاوضي واستخباراتي ولوجستي.

ولفت وكيل النيابة العامة السعودية في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول علم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بفريق استدعاء خاشقجي، حيث قال إن ولي العهد "لم يكن لديه أي معرفة وقدما له في البدايات أدلة مضللة"، حسب تعبيره.