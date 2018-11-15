أمريكا عن فرض عقوبات على 17 سعوديا بسبب مقتل خاشقجي: خطوة مهمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، فرض عقوبات على 17 سعوديا لاتهامهم بالضلوع في تنفيذ جريمة مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول بأنها "خطوة مهمة".

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، إذ أشارت إلى أن بلادها قد فرضت عقوبات على 17 شخصًا سعوديًا بتهمة "ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان؛ نتيجة لأدوارهم في قتل جمال خاشقجي في قنصلية المملكة العربية السعودية في اسطنبول، بتركيا، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول" الماضي.

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واستندت الولايات المتحدة في فرض العقوبات على " قانون ماغنتيسكي" العالمي لحقوق الإنسان، مضيفة أنه "نتيجة لهذا الإجراء، تم حظر جميع أصول هؤلاء الأفراد داخل الولاية القضائية الأمريكية، ويُحظر عمومًا على الأشخاص الأمريكيين الدخول في معاملات معهم".

وأشارت إلى أنه "في وقت مقتل خاشقجي، احتل هؤلاء الأفراد مناصب في الديوان الملكي، والعديد من الوزارات والمكاتب التابعة لحكومة المملكة العربية السعودية".

ونشرت وزاة الخارجية الأمريكية قائمة الأفراد التي جاءت على النحو التالي:

1. سعود القحطاني

2. ماهر مطرب

3. صلاح الطبيقي

4. مشعل البستاني

5. نايف العريفي

6. محمد الزهراني

7. منصور أباحسين

8. خالد العتيبي

9. عبدالعزيز الحوصاوي

10. وليد الشهري

11. ثائر الحربي

12. فهد البلوي

13. بدر العتيبي

14. مصطفى المدني

15. سيف القحطاني

16. تركي السهري

17. محمد العتيبي

ويمكّن "قانون ماغنتيسكي" الولايات المتحدة من "اتخاذ خطوات مهمة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم"، حسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية أنه "يمثل عملنا اليوم خطوة مهمة في الرد على مقتل خاشقجي. وستواصل الوزارة البحث عن جميع الحقائق ذات الصلة، والتشاور مع الكونغرس، والعمل مع الدول الأخرى لمحاسبة المسؤولين عن قتل جمال خاشقجي"، حسب نص البيان.