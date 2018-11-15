أفيخاي أدرعي ينشر فيديو لعادل إمام: "أصدق رسائله لشعب غزة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الأربعاء، فيديو للفنان المصري عادل إمام يتحدث فيه عن أوضاع الفلسطينيين في قطاع غزة وقيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وجاء حديث إمام خلال لقاء تلفزيوني سابق مع الإعلامي عمرو الليثي، فيما جاء تعليق أدرعي على الفيديو عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلا: "الكوميديان المصري عادل إمام في أصدق رسائله لشعب غزّة!"، حسب تعبيره.

واقتبس أدرعي في تغريدته قول إمام بالعامية المصرية: "محدّش حيقدر يعمل حاجة لإسرائيل... إزّاي أنا آجي أحارب واحد وأنا عارف قوّته إيه!".

وعلَّق أدرعي: "هل هناك رسالة أوضح من هذه لقادة حماس الإرهابيّين ليعرفوا حدودهم؟!"، وفقا لما ذكره في تغريدته.

وفي وقت سابق اليوم، طالب وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بإجراء انتخابات مبكرة، وعبر عن أمله بأن تتفق جميع الأحزاب المشاركة في حكومة الائتلاف على تاريخ بدء الاقتراع بحلول الأحد كحد أقصى.

كما انتقد ليبرمان صفقة الـ15 مليون دولار التي مرت من قطر إلى حركة حماس عبر إسرائيل، معتبرا أنها ووقف إطلاق النار كانا بمثابة "استسلام للإرهاب"، وذلك في كلمة ألقاها وأعلن فيها استقالته من منصبه، الأربعاء.