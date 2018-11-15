البحرين: السعودية حريصة على عقاب المتورطين في قضية خاشقجي

الجبير: قضية مقتل خاشقجي لن تجعل المملكة تتخلى عن سياساتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جددت مملكة البحرين، الخميس، موقفها الداعم للمملكة العربية السعودية و"ما تتخذه من إجراءات بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي"، حسب بيان صحفي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية البيحرينية أنه "تجدد مملكة البحرين موقفها الداعم بقوة للمملكة العربية السعودية الشقيقة وما تتخذه من إجراءات بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي رحمه الله، والتي أوضحها وزير الخارجية والنائب العام بالمملكة العربية السعودية".

واعتبرت أن "هذه الخطوات تعكس الحرص على المحاسبة وعقاب كافة المتورطين في هذه القضية والالتزام الكامل بتحقيق العدالة التامة وتبيان الحقائق بكل نزاهة وشفافية".

وشددت البحرين على "رفضها التام لتسييس هذه القضية أو تدويلها أو استغلالها للإساءة للمملكة العربية السعودية والتعدي على سيادتها وأمنها واستقرارها، ومحاولات شق الصف الاسلامي بأسره".

وتابعت بإعلان تأكيدها على أن "المملكة العربية السعودية هي أساس الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، وصاحبة الدور الحيوي والاستراتيجي في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء والاستقرار لشعوب المنطقة والعالم".