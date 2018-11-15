بيان جديد من مصر بعد إعلان السعودية ملابسات مقتل خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت مصر بيانا، الخميس، أعلنت خلاله عن ثقتها في سلطات التحقيق السعودية فيما يتعلق بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية أن بلادها "تابعت باهتمام بالغ ما أعلنته السلطات القضائية بالمملكة العربية السعودية اليوم ١٥ نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري من نتائج التحقيقات في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والتي أبرزت جدية المملكة وشفافيتها في إبراز الحقيقة".

07:41 المقابلة الحصرية الكاملة لـCNN مع نجلي خاشقجي

وأضافت: "مصر إذ تُثمن الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية فإنها تأمل من كافة الأطراف المعنية الالتزام بالمسار الحالي للقضية بعيداً عن التسييس والمزايدات، كما تؤكد مصر مرة أخرى كامل ثقتها في سلطات التحقيق السعودية وما قامت به من تحقيقات تمت في إطار من النزاهة والمصداقية".