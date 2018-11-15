حزب أردوغان عن قضية خاشقجي: لن ينتهي الأمر بإعدام بعض الأشخاص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال نعمان قورتولموش، وكيل رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الخميس، إن هناك "تسترا" في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشددا على "ضرورة كشف هوية من أعطى الأمر بقتله"، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول التركية (الرسمية).

وجاءت تصريحات قورتولموش، في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة آيدن غربي تركيا، وتحدث خلاله عن التصريحات الجديدة للنيابة العامة السعودية حول قضية مقتل خاشقجي.

ولفت إلى أن "الأمر لن ينتهي بمجرد الحكم على بعض الأشخاص بالإعدام وإغلاق القضية"، مشددا على أنه "يجب الكشف عن من أعطى الأمر (بقتل الصحفي السعودي) وسبب ذلك" و"تقديم جميع المسؤولين عن الجريمة إلى القضاء".

وقال قورتولموش: "يُفهم من ذلك (تصريحات النيابة العامة السعودية) وجود مساع للتستر على القضية عبر تجريم قسم من المتورطين فيها"، مضيفا: "اقترحنا إجراء المحاكمة في تركيا كما صرح الرئيس رجب طيب أردوغان لأن الجريمة وقعت في إسطنبول".

واعتبر أن التحقيق بجريمة خاشقجي "أخذ بعدا دوليا"، معتبرا إياها "حادثة خطيرة للغاية تؤلم الضمير الإنساني" و"الجرح فيها لن يندمل عبر تحميل المسؤولية عن الجريمة لبعض الأشخاص فقط"، حسب تعبيره.