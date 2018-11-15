تداول واسع لتصريحات ولي عهد السعودية لأسر "شهداء الواجب" فماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لتصريحات أدلى بها ولي عهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في لقاء مع أسر "شهداء الواجب".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من تغريدات النشطاء وما قاله ولي العهد السعودي:

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الأمير محمد بن سلمان عبّر في اللقاء الذي جرى مساء الثلاثاء، عن "واعتزازه بما قدمه شهداء الواجب من مختلف قطاعات القوات المسلحة والأمنية من تضحيات مشرفة دفاعًا عن دينهم ووطنهم وأمتهم، مثمنًا سموه عاليًا هذه التضحيات التي ستظل على الدوام محل اعتزاز القيادة والوطن بكل مكوناته".