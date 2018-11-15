دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علَّق وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، على الوضع في اليمن، متطرقا إلى الحديث عما سماه "سياسات" السعودية والإمارات هناك.

ونقلت وكالة الأناضول التركية (الرسمية) كلمة أوغلو، الأربعاء، في البرلمان التركي، إذ قال إنه "في الوقت الحالي، لا نرى أن سياسات المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة لمحاصرة الجميع في اليمن صحيحة، فالكثير من الناس يموتون من الجوع والأمراض، ونحن لا نبقى صامتين حيال ذلك"، حسب تعبيره.

وقال أوغلو: "ندعم جهود الأمم المتحدة في اليمن، ونحن من أكثر الداعمين للوساطة العُمانية، ولدينا لقاءات مع إيران في هذا الصدد"، معتبرا أن بلاده "قدمت الكثير من الدعم من أجل التوصل إلى حل سياسي في اليمن، وتواصل تقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين"، حسب وكالة الأناضول.

وتابع: "أرسلنا مشفيين ميدانيين إلى اليمن.. مع الأسف هناك صعوبات كثيرة في مسألة إيصال المساعدات الإنسانية، يتعين علينا مواصلة إرسال مئات الأطنان من المساعدات الغذائية والأدوية إلى اليمن".