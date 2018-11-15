بومبيو يناقش توسيع قاعدة عديد مع وزير دفاع قطر

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ناقش وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مع وزير الدفاع القطري، خالد العطية، توسيع قاعدة عديد الجوية في قطر، وذلك في لقاء جمعهما في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الأمريكية أن الجانبان أكدا على "التزامهما بالعلاقة الثنائية القوية بين الولايات المتحدة وقطر، وكذلك اهتمامهما المشترك بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف البيان أن "الوزير ونائب رئيس الوزراء ناقشا العمل من أجل إيجاد تحالف استراتيجي للشرق الأوسط، يرتكز على دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تعزيز الرخاء والأمن والاستقرار في المنطقة. كما ناقش الوزير ونائب رئيس الوزراء توسيع قاعدة العديد الجوية والحوار الاستراتيجي القادم بين الولايات المتحدة وقطر".

ونشرت وزارة الدفاع القطرية من جهتها بيان قالت فيه إنه جرى تناول عدد من المواضيع في المنطقة، لافتة إلى أن سفير قطر في واشنطن، الشيخ مشعل بن حمد حضر اللقاء، دون تقديم تفاصيل إضافية.