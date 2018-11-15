نجل جمال خاشقجي يعلن إقامة عزاء لوالده بمدينة جدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن صلاح خاشقجي، نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في قنصلية بلاده في اسطنبول، عن إقامة عزاء لوالده من الجمعة الى الأحد بمنزله في مدينة جدة.

إعلان صلاح جاء في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، بعد كشف النيابة العامة السعودية، عن نتائج التحقيقات التي أجرتها مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم 21 شخصا.

وأضاف في تغريدة أخرى أنه سيتم استقبال عزاء السيدات بمنزل من الإثنين الى الأربعاء.

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وكانت النيابة السعودية، قد قالت إن أمر استدعاء خاشقجي، أصدره نائب رئيس الاستخبارات في المملكة، وأن أمر قتلة أصدره قائد فريق الاستدعاء الذي أرسل إلى القنصلية في تركيا، لافتا إلى أن فريق الاستدعاء مقسم لتفاوضي واستخباراتي ولوجستي.