قرقاش: آن الأوان للانتهاء من تسييس قضية جمال خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصف أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إعلان النيابة العامة السعودية، نتائج التحقيق في مقتل جمال خاشقجي، بأنه "خطوة جادة تأتي تنفيذا للإرادة السياسية بالتعامل القانوني الشفاف مع القضية".

وقال قرقاش في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر الخميس، إنه "آن الأوان للانتهاء من تسييس القضية واستخدامها للنيل من سمعة المملكة واستقرارها".

وقد وجهت النيابة السعودية التهم إلى 11 شخصاً من بين الموقوفين في قضية مقتل خاشقجي، وقالت في بيان إن أصل المهمة كان إقناع خاشقجي بالعودة للمملكة، وأن أمر قتلة أصدره قائد فريق الاستدعاء الذي أرسل إلى القنصلية في تركيا.

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وقد لفت وكيل النيابة العامة السعودية في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول علم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بفريق استدعاء خاشقجي، الى أن ولي العهد "لم يكن لديه أي معرفة وقدم له في البدايات أدلة مضللة."