النيابة السعودية: المطالبة بحد القتل بحق 5 بقضية مقتل خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت النيابة السعودية الخميس في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، أنه تم توجيه التهم إلى 11 شخصاً وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.

07:41 المقابلة الحصرية الكاملة لـCNN مع نجلي خاشقجي

وصرح النائب العام السعودي أنه "بناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي ـ التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم 21 موقوفاً بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين، فقد تم توجيه التهم إلى 11 شخصاً وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم،" مضيفاً أن القضية تمت إحالتها "للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية."

