النيابة السعودية: ولي العهد لم يكن لديه أي معرفة بعملية خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نفى وكيل النيابة العامة السعودية، الخميس، معرفة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بقضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية المملكة في إسطنبول.

وكان نص السؤال الموجه من قبل إحدى الإعلاميين: "هل كان لدى سمو ولي العهد أي دور أن عرف عن القضية الشق الثاني متى علم ولي العهد عن مقتل جمال خاشقجي؟"

ورد الوكيل بالقول: "أظهرت التحقيقات في النيابة أن الآمر بالاستعادة هو نائب رئيس الاستخبارات العامة، وأمره هو إعادة المجني عليه بالرضا أو بالقوة، كما أظهرت التحقيقات أن الآمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض بعد اطلاعه على موقع القنصلية في صبيحة يوم الجريمة.. لم يكن لديه أي معرفة، كما قدموا تقارير مضللة عن المهمة، وبعض تضارب ما يقارب 10 أيام صدر الأمر السامي الكريم بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة للتحقيق فيها".

ويذكر أن وكيل النيابة أكد في مؤتمره الصحفي على أن أمر استدعاء الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، أصدره نائب رئيس الاستخبارات العامة في المملكة، وأن أمر قتلة أصدره قائد فريق الاستدعاء الذي أرسل إلى القنصلية في تركيا، لافتا إلى أن فريق الاستدعاء مقسم لتفاوضي واستخباراتي ولوجستي.