ما هي الأسئلة التي لم يجب عليها وكيل النيابة السعودية بقضية خاشقجي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لم يقدم وكيل النيابة العامة السعودية شلعان الشلعان، إجابات على عدد من الأسئلة التي وجهها صحفيون خلال المؤتمر الذي عقده، الخميس، للوقوف على آخر ما توصلت إليه التحقيقات بقضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، وفيما يلي نستعرضها إلى جانب إجابات المسؤول.

صحفي: الدافع واللغط حول لماذا أرسل الفريق في الأساس لإحضار خاشقجي؟ هل الموضوع متعلق بكتاباته مثلا ومواقفه المعلنة التي قد يرى فيها البعض نقدا أو أنه ارتكب أمرا آخر لا نعلم عنه؟ والشق الثاني من السؤال أنه حول فريق التفاوض وذهابه قد تكون غير مقنعة بالنظر إلى التقارير الإعلامية، وإذا هو فريق تفاوض لماذا يذهب 15 شخصا يقال إن معهم أدوات معينة؟

الشلعان: أولا أظهرت التحقيقات حتى تاريخه أن أصل الحدث كان إقناع المواطن المجني عليه لإعادته إلى المملكة وتم تشكيل فريق مكون من 3 مجموعات، تفاوضي واستخباراتي ولوجستي، وفي صبيحة يوم الجريمة استطلع قائد الفريق التفاوضي المكان فتعذر عليه نقل المجني عليه لو تم إعادته بالقوة فقرر قتله في هذه اللحظة.

صحفي: تحدثتم عن المتعهد التركي وتسليم أحد أعضاء الفريق الجثة لمتعهد تركي هل تعرفت السلطات التركية على المتعهد وهل تعاونت وهل لديكم معلومات عن المتعهد؟ والجزء الثاني، هناك عنصر مهم في القضية تلك التي تدعي أنها خطيبة المواطن جمال خاشقجي هل طلبتم التحقيق معها؟ وهل تواصلتم معها وهل عرفتم أي شيء عنها وما علاقتها بالقضية؟

الشلعان: تبين من خلال التحقيقات ومن خلال تسليم الجثة إلى بعض المعلومات عن المتعاون وعلى رسم تشبيهي وسيتم تسليمها إلى الجانب التركي الشقيق للتحقيق هناك.

صحفي: لماذا تم تنفيذ هذه العملية من فريق مكون من 15 شخصا، ألا يعني ذلك أن النية كانت مبيتة لقتل جمال خاشقجي؟

الشلعان: من خلال التحقيقات تبين أن أصل الحدث إعادة المجني عليه هو إعادة المجني عليه وإقناعه إلى المملكة ونعلم أن الفريق مكون موزعة عليه عدة أدوار تفاوضي واستخباراتي ولوجستي.

صحفي: تحدثتم في البيان عن طلب التسجيلات الصوتية من الجانب التركي، هل لديكم معلومات أكيدة في النيابة العامة عن وجود تسجيلات صوتية لدى الجانب التركي، وإذا كانت الإجابة نعم، فكيف وصلتهم هذه التسجيلات الصوتية؟

الشلعان: طلبت النيابة العامة من الجانب التركي توقيع آلية تعاون خاص في هذه القضية لتزويد الجانب التركي بالتحقيقات وفقا لأحكام النظام ولسرية المعلومات وكذلك لتحديد نقطتي اتصال بين الجانبين وكذلك تزويدنا بما لديهم وما زالت النيابة العامة تنتظر ذلك.