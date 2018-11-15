دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر وزير الخارجية التركي مولود غاويش أوغلو، الخميس، أن بعض تعليقات النيابة السعودية عن تحقيقات قتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي "غير مرضية"، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية "TRT" عبر حسابها على "تويتر".

وقال غاويش أوغلو إن "قتل خاشقجي كان مخططاً سلفاً ويجب الكشف عمن أمروا بالقتل وعمن نفذه". وأضاف: "ما تزال هناك أسئلة بلا إجابات عن مكان جثة خاشقجي".

وأكد وزير الخارجية التركي أن بلاده ستواصل عمليات التحقيق حتى كشف كافة الحقائق حول عملية قتل خاشقجي. وقال إن الفريق المكون من 15 فردا الذي شارك في قتل خاشقجي يجب محاكمته في تركيا.

وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت أن أحمد عسيري، نائب رئيس الاستخبارات السعودية المُعفى من منصبه، أمر بتنفيذ عملية استعادة خاشقجي إلى المملكة، وأن أمر القتل أصدره قائد الفريق المسؤول عن تنفيذ العملية.