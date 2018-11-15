دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحبت دولة الامارات العربية المتحدة بنتائج التحقيقات التي أعلنت عنها النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، الخميس، بشأن الموقوفين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وثمن بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية الخطوات التي قامت بها السعودية في هذا الصدد، والقرارات التي اتخذتها "بهدف محاسبة المسؤولين المعنيين"، معتبرة أن "ذلك إنما يؤكد على أن المملكة العربية السعودية تبقى دولة القيم والمبادئ والعدالة والتي تنم عن احترام لمبادئ القانون والعدالة المنجزة"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وترى الإمارات أن "ما توصلت إليه النيابة العامة في المملكة العربية السعودية من نتائج في التحقيقات مع المتسببين في وفاة الصحفي خاشقجي يفصح عن المتابعة المستمرة والجادة من المؤسسات السعودية، حرصا على سلامة مواطنيها وعلى إطلاع الرأي العام والمجتمع الدولي على الحقائق المتعلقة بالقضية".

وتابعت: "وإذ تجدد دولة الإمارات العربية المتحدة موقفها المتضامن مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من مواقف وإجراءات، فإنها تؤكد أيضا على رفضها لأي استغلال سياسي للقضية أو محاولات للتدويل أو مساعي للمساس بأمن المملكة وسيادتها واستقرارها".