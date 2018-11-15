الطبطبائي والعاروري وحرب.. 5 ملايين دولار لمعلومات عن أي منهم

جولة في عرسال بعد سيطرة حزب الله عليها من جبهة النصرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن مكافآت مقابل معلومات حول ثلاث شخصيات من حزب الله اللبناني وحركة المقاومة الإسلامية أو ما يُعرف بـ"حماس".

وذكرت الخارجية الأمريكية المكافئة البالغ قيمتها 5 ملايين دولار كل على حدة "معلومات تفضي إلى تحديد هوية او مكان تواجد القيادي في حركة حماس صالح العاروري والقياديين في حزب الله خليل يوسف محمود حرب وهيثم علي الطبطبائي".

المكافئات أعلن عنها مايك ايفانوف، مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمن الدبلوماسي، في الـ13 من الشهر الجاري، حيث أوضح أن صالح العاروري هو "نائب المكتب السياسي بحماس وأحد مؤسسي الجناح العسكري للحركة ويعيش حاليا حرا في لبنان"، لافتا إلى أن هناك تقارير تفيد بأنه "يعمل مع قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني".

وعن القياديين بحزب الله، قال المسؤول الأمريكي: "خليل حرب مستشار مقرب من حسن نصرالله، زعيم حزب الله اللبناني، وشغل منصب رئيس الارتباط العسكري لحزب الله مع المنظمات الإرهابية الفلسطينية".

أما الطبطباي، فقال ايفانوف إنه "قيادي بارز في حزب الله كان يقود قوات حزب الله الخاصة في سوريا واليمن وأدرجته الخارجية على قائمة الإرهابين المصنفين بشكل خاص في أكتوبر 2016".