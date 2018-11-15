دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قدّم جيمس جيفري، ممثل أمريكا الخاص بملف سوريا، لمحة في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، عن الأوضاع القائمة حاليا في سوريا، والجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال جيفري وفقا لبيان صادر عن الخارجية الأمريكية: "ثمة وقف إطلاق نار نسبي قائم في سوريا اليوم، باستثناء القتال الذي نقوده مع حلفائنا من قوات سوريا الديمقراطية على طول نهر الفرات ضد تنظيم داعش، ولكن لسوء الحظ، لم ينته النزاع بعد وما زال ثمة مخاطر".

وتايع قائلا: "تشارك في سوريا خمس قوات خارجية – أمريكية وإيرانية وتركية وروسية والوحدات الجوية الإسرائيلية في بعض الأحيان – وذلك تحقيقا لمصالح وجودية مهمة أو مصالح جيرانها في حالات عدة. وعلى غرار ما حصل عند إسقاط الطائرة الروسية العسكرية إي إل-20 مؤخرا، فإن خطر التصعيد حاضر أبدا، بما في ذلك بين جهات فاعلة وطنية عدة، وليس مع الجهات الفاعلة ما دون الوطنية فحسب والتي نجد منها الكثير هناك، بما في ذلك جماعات خطيرة جدا مثل حزب الله وداعش والقاعدة والجماعات التابعة لجبهة النصرة".

وأضاف جيفري قائلا: "تدعي الحكومة السورية في اتصالاتها الدبلوماسية أنها تحقق النصر، ولكنها لا تسيطر إلا على أكثر بقليل من نصف أراضي البلاد، وقد فر نصف السكان من حكمها الرهيب وباتوا نازحين داخليين أو لاجئين عبر الحدود، ويتعامل معظم المجتمع الدولي مع سوريا على أنها منبوذة، ولن تتدفق أموال إعادة الإعمار إليها منا ولا من معظم بقية المجتمع الدولي الذي يوفر عادة أموال إعادة الإعمار قبل أن نشهد تقدما كبيرا في جدول الأعمال الذي سأحدده".