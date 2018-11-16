منظمة مناصرة لفتح الله غولن تتحدث عن تقارير مقايضة بقضية خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عبّرت منظمة "تحالف القيم المشتركة" المناصرة لرجل الدين التركي المعارض، فتح الله غولن، عن قلقها من تقارير إعلامية حول استخدام غولن كرقيقة مقايضة بقضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي.

جاء ذلك في بيان للمنظمة، الخميس، قالت فيه: "فشلت الحكومة التركية مرارا بتقديم أدلة مناسبة للولايات المتحدة الأمريكية تثبت فيها ضلوع فتح الله غولن بمحاولة انقلاب الـ15 من يوليو 2015، وهو الضلوع الذي نفاه غولن مرارا.."

وتابعت المنظمة في بيانها: "اليوم ووفقا لتقارير إعلامية فإن الحكومة التركية تحاول قلب القتل المأساوي للإعلامي السعودي، جمال خاشقجي إلى رقاقة مقايضة لمطالبها غير القانونية، إرسال غولن إلى تركيا سيؤدي على الأغلب إلى مقتله".

ويذكر أن السلطات التركية وجهت عددا من الاتهامات بحق غولن إلى جانب اتهامه بالضلوع في محاولة الانقلاب في تركيا، لعل من أبرزها اتهامه بالضلوع في اغتيال السفير الروسي في أنقره، أندريه كارلوف.