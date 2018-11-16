دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية (الرسمية)، مساء الجمعة، بأن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، تحدثا خلال مكالمة هاتفية.

وذكرت وكالة الأناضول أن أردوغان وترامب بحثا موضوعات عدة لخصتها في بحث "جريمة" مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بالإضافة إلى التحقيقات الأمريكية الخاصة بمنظمة رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن.

ووصفت وكالة الأناضول في خبرها منظمة غولن بـ"الإرهابية"، مشيرة أيضا إلى أن أردوغان وترامب قد بحثا أيضا "مكافحة الإرهاب في سوريا والعلاقات الثنائية بين البلدين".

وأضافت أن "أردوغان وترامب يتفقان على الكشف عن ملابسات جريمة قتل خاشجقي بكافة أبعادها وعدم السماح بالتستر عليها". كما ذكرت أن الرئيسين "أكدا على أهمية التعاون الوثيق بين البلدين في مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية".

وبشأن الأوضاع في سوريا، قالت وكالة الأناضول إن أردوغان وترامب "يعربان عن ترحيبهما ببدء الدوريات المشتركة للجيشين التركي والأمريكي في منبج السورية".

وأشارت وكالة الأناضول إلى أن أردوغان أبلغ ترامب خلال المكالمة الهاتفية بأن "تركيا تنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية بأن توقف دعمها لذراع (بي كا كا) الإرهابية في سوريا".