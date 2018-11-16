دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الخميس، على أهمية مقابلة السلطات التركية للإجراءات الجدية التي اتخذتها السلطات السعودية في قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي.

جاء ذلك في بيان للجامعة عقب بيان النيابة العامة السعودية، قالت فيه: "هذه الإجراءات (السعودية) تعد دلالةً على مدى الاهتمام الكبير الذي توليه سلطات المملكة بالتوصل إلى المسؤولين عن ارتكاب واقعة القتل واتخاذ هذه السلطات لإجراءات جدية وحازمة في هذا الشأن، مؤكدةً أهمية أن تقابل هذه الإجراءات بجدية مماثلة من الجانب التركي لتقديم الأدلة والقرائن المتوافرة لديه حول هذه القضية، والتجاوب أيضاً مع المطلب السعودي بالاتفاق على آلية للتعاون بين البلدين في هذا الخصوص".

ونوهت الأمانة العامة وفقا للبيان "بالإجراءات التي اتخذتها السلطات القضائية في المملكة السعودية، والممثلة في النيابة العامة، في إطار التحقيقات الخاصة بقضية مقتل المواطن والصحفي السعودي جمال خاشقجي".

وأشارت إلى ما "لمسته من جدية في هذه التحقيقات وفقاً لما أعلن في البيان الصادر اليوم ١٥ نوفمبر الجاري عن النائب العام السعودي والذي أوضح أنه تم توجيه اتهامات ودعوى جزائية بحق عدد من الأشخاص الذين كانوا قد اوقفوا على ذمة هذه القضية".