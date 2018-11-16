البرادعي بأحدث تغريدة: نسبح فى بحر الظلمات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "مازلنا نسبح فى بحر الظلمات".. كلمات قالها الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، في أحدث تغريدة له على موقع "تويتر".

تغريدة البرادعي الأخيرة التي كتبها، الجمعة، تأتي وسط حديث منه عما سماه "أكلة الجيفة" و"إعادة تدوير الإفك"، دون الإشارة إلى من يقصده في تدوينته القصيرة.

وكتب البرادعي: "عندما ترتعد الفرائص وتهب أكلة الجيفة للعواء وإعادة تدوير الإفك عند سماع كلمات (مخيفة) مثل (معارضة سلمية منظمة) أو (قيم أساسية للعيش المشترك)، وتعتبرها استمراراً (لمؤامرة) ٢٠١١ من أجل الحرية والكرامة، فأعلم أننا مازلنا نسبح فى بحر الظلمات ونؤمن أن الجهل قوةً والعبودية حرية"، حسب تعبيره.