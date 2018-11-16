دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عبرت وزارة الخارجية الكويتية على لسان مصدر مسؤول فيها عن ترحيبها ببيان النيابة العامة السعودية حول قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وأكد المصدر وفقا للوكالة على "ثقة دولة الكويت بالإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الشقيقة"، مشددا على "ضرورة الابتعاد عن استغلال هذه القضية وتسيسها."

وأشاد المصدر بما تضمنه بيان النيابة السعودية من "شفافية عكستها النتائج التي أسفرت عنها التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في هذه القضية والتي تعبر عن التزام المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين بإرسال قواعد العدل والحرص على اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة لتأخذ العدالة مجراها".

ويذكر أن النيابة العامة السعودية وجهت التهم إلى 11 شخصاً وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.