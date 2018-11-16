المغامسي يصلي على خاشقجي بالمدينة ويعلّق على بيان النيابة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الداعية الإسلامي، صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، مشاركته بتأدية صلاة الميت الغائب، الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، في المسجد النبوي، الجمعة.

جاء ذلك في تغريدة للمغامسي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "شاركتُ المصلين في المسجد النبوي الصلاة على الميت الغائب أخينا جمال خاشقجي رحمه الله وذلك فجر اليوم الجمعة. وقد كان بيان النيابة العامّة بالأمس وتصريح وزير الخارجية تأكيدا ظاهرا على التزام هذه البلاد بتحرّي الحق وإقامة العدل وإنصاف المظلوم".

وكان نجل خاشقجي، صلاح قد أعلن في حسابه على موقع تويتر: "ستقام صلاة الغائب على الفقيد جمال خاشقجي بعد صلاة فجر الجمعة في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وبعد صلاة الجمعة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة".

وشهدت كذلك مدينة اسطنبول التركية صلاة الغائب على خاشقجي الذي قتل في 2 أكتوبر الماضي في قنصلية بلاده في اسطنبول.