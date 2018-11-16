بعد معاقبة 17 سعوديا على أساسه.. ما هو قانون ماغنيتسكي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، فرض عقوبات على 17 سعوديا على خلفية قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بتركيا، مستندة بذلك على قانون ماغنتسكي الدولي، وفيما يلي نستعرض لكم نبذة سريعة عنه.

قانون ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان كان مشروع قرار للحزبين الديمقراطي والجمهوري في أمريكا وقع عليه الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما في العام 2012، وفي 2017 وقع الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب الأمر التنفيذي رقم 13818، الذي "يجمّد ممتلكات الأشخاص المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو الفساد".

ووفقا للخزينة الأمريكية، تمّت معاقبة 101 من الأفراد والكيانات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818، بالإضافة إلى العديد من التصنيفات المتعلقة بحقوق الإنسان أو الفساد التي أصدرتها وزارة الخزانة بموجب مختلف السلطات الأخرى التي لديها. وبالإجمال، اتخذت وزارة الخزانة، منذ كانون الثاني 2017، إجراءات ضدّ أكثر من 460 شخصًا وكيانًا متورطين في أنشطة متعلّقة بإساءة استخدام حقوق الإنسان و/أو الفساد أو المشاركة في ذلك بشكل مباشر.

وجد الرئيس ترامب وفقا لبيان الخزانة الأمريكية، الصادر، الخميس، أن انتشار انتهاكات حقوق الإنسان والفساد الواقعة كليا أو جزئيا خارج الولايات المتحدة قد بلغت ذلك النطاق والخطورة بحيث أنها تهدّد استقرار النظم السياسية والاقتصادية الدولية.