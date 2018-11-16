الحريري: قرار القضاء السعودي بقضية خاشقجي قطع محاولات التسييس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، إن قرار القضاء في المملكة العربية السعودية بمحاسبة المتهمين بقضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، قطع الطريق على محاولات تسييس القضية.

جاء ذلك في تغريدة للحريري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "قرار القضاء السعودي بمحاسبة المتهمين بمقتل جمال خاشقجي قرار في الاتجاه الصحيح لإرساء مبادئ العدل وقطع الطريق على محاولات التسييس والحملات التي تتعرض لها المملكة".

ويذكر أن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير قال في مؤتمر صحفي عقب بيان النيابة العامة في بلاده لنتائج التحقيقات بقضية خاشقجي: "إن تسييس قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي تساهم في شق العالم الإسلامي، في حين أن المملكة تسعى في وحدته".

وانتقد الوزير السعودي في المؤتمر ذاته ما وصفه بـ"الحملات الشرسة" للإعلام التركي والقطري ضد المملكة، مؤكدا على أن ملف قضية خاشقجي بات في يد القضاء وأن من يملك أدلة يجب عليه تقديمها للقضاء.