بيان من مصر بشأن التحقيقات الخاصة بمقتل مواطنها في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت مصر بيانا، الجمعة، أعلنت خلاله أنها "تتابع التحقيقات الخاصة بمقتل مواطن مصري بمدينة جازان بالمملكة العربية السعودية".

وجاء في البيان المصري أنه في إطار متابعة وزارة الخارجية المصرية لأحوال مواطنيها في الخارج، صرح السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن الوزارة "كلفت على الفور القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة بالتحقق من الحادث المتداول إعلاميا يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، عن مقتل المواطن المصري/ أحمد طه حسن محمود المنخلي، بمدينة جازان بالمملكة العربية السعودية".

وأضاف مساعد وزير الخارجية المصري "أن القنصلية العامة بجدة قامت على الفور بتكليف المستشار القانوني للبعثة بالتوجه لمدينة جازان لمتابعة التحقيقات بالنيابة العامة، حيث أفادت السلطات السعودية بأنه تم القبض على الجاني وجاري التحقيق معه، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده".

ولفتت وزارة الخارجية المصرية في بيانها إلى أنه "قامت القنصلية العامة بالتواصل مع إدارة الطب الشرعي، ومديرية الشؤون الصحية، ووكيل إمارة جازان للشئون الأمنية، وذلك للعمل على سرعة الانتهاء من كافة التحقيقات والإجراءات تمهيداً لشحن جثمان الفقيد إلى أرض الوطن".

واختتم مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون القنصلية تصريحاته بـ"التأكيد على قيام القطاع القنصلي بوزارة الخارجية والقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بجدة، بالمتابعة الحثيثة لكافة الإجراءات المتعلقة بالقضية بالتنسيق مع السلطات السعودية"، حسب البيان.